6月台指期今日開盤上漲40點，為17171點，金融期、電子期齊開高。

永豐期貨表示，台指期週二上漲120點至17131點。價差方面，台指期逆價差縮至-31.38點，電子期逆價差縮至-0.3點，金融期逆價差縮至-2.95點。現貨部分，三大法人買超43.77億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少835口至-5542口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加525口至-25277口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少39口至-4828口。

永豐期貨表示，整體來看，隨著新增確診人數有下降的趨勢，台股對疫情利空鈍化，但技術面上將面臨17000點以上的套牢籌碼壓力。此外，投資人可關注本週的經濟數據，其中，歐洲多國將公布5月CPI和製造業PMI，美國則會發布就業人數和非農就業數據，做好停損停利防短期波動。

(時報資訊)