台灣本土新冠疫情持續延燒之際，港系外資出具最新台股策略報告，從5個面向分析後，給予台股「加碼」評等，5大面向中，外資最憂心是台灣的電力政策，該政策將攸關護國神山台積電(2330)未來3奈米及5奈米製程的發展。

該外資列舉的5大面向包括:一、全面封城或疫情警戒升高至第四級的可能性有多高？二、如何評估旱象對廠商營運的影響？三、台灣有足夠的電力嗎？四、股東會延期召開對除權息行情的影響？五、是否應該擔心不斷升高的融資餘額？

針對上述五大面向，港系外資認為:一、從數據來看，由於CECC於5月15日將台灣警戒級別提升至3級，日確診病例數連續17天保持在100人以上；然而，平均77%案例是可追溯的，這意味著它不符合進入第4級封城的標準。而且5月27日達到峰值以來，之後病例數一直在緩慢下降。一旦3級警報於6月14日結束，警報級別將降至2級。

二、至於旱象的衝擊，由於5月~6月是臺灣典型的季風季節，會為台灣等地帶來急需的降雨，而且自2010年以來，台灣平均每年遭受三個颱風襲擊。所以，旱象對廠商的影響目前看來不嚴重。

三、台灣電力是否充足，這在未來是充滿挑戰。台灣政府計劃到2025年逐步淘汰核電，在2023年和2025台灣的北部將關閉兩座核電的發電廠，因此，能源不得不南電北送，這也增加電網輸送壓力，以及停電風險。此外，政府的可再生能源目前落後於計劃。2020年台灣僅有5.4%的電力來自可再生能源，低於10%的目標。以台灣的護國神山台積電(2330)而言，先進製程5奈米和3奈米技術，在未來的2~3年將消耗相當大的電力供應，而這和核電廠逐步淘汰政策是互相衝突。

四、因疫情影響，金管會宣布禁止在5月24日至6月30日舉行股東會。通常，大約80%的上市公司股東大會在5月和6月舉行，通過股息分派。一些投資人會在除息日之前購買股票參與除息，但隨著股東會延到7月，配息也將遞延5~6周，此對台股基本面沒有影響。

五、雖然台股融資餘額隨著散戶進場而升高，但和台股市值以及遴近股市相比，目前台股融資餘額仍相對是較安全的。

(時報資訊)