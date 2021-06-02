美到不像話的花蓮你都怎麼玩？ReadyGo精挑細選了網路上熱門的的花蓮打卡景點，怎麼拍都好看，根本就是記憶體殺手，在這些打卡系景點拍照秀美圖讓你留下美好回憶，花蓮不管怎麼玩都能能意猶未盡~快來看看是哪些是走過路過不能錯過的花蓮景點吧！

#打卡系

花蓮貨櫃星巴克

有在關注即時新聞的，絕對知道全台首間貨櫃星巴克就在花蓮！堪稱全台星巴克連鎖店裡最強的IG打卡點，洄瀾門市一開幕便成為話題焦點。白色貨櫃屋、馬賽克彩色牆面，純白典雅同時帶有磅礡的氣勢，內部完美運用阿美族原住民的風格，鮮明色彩讓人驚豔，難怪甫一開幕便造成轟動！

新天堂樂園

新天堂樂園官方FB（圖／ReadyGo提供）

除了全新貨櫃星巴克，亞洲首座4K全雷射R.G.B巨幕影院也在花蓮！2018年底甫開幕的新天堂樂園就吸引大批民眾前往，除了令人震撼的視聽覺享受，最吸引人的便是6層樓高的室內溜滑梯，緊緊15秒就能抵達地面，還不來體驗？

童話屋咖啡館MR. SAM

看過電影《魔戒》的朋友一定很想親身體驗一次哈比人村莊對吧！現在來圓夢囉~花蓮山姆先生童話屋咖啡館就像是哈比人的房屋，奇幻的超現實小矮房加上一旁的森林造境，讓人宛若置身童話故事裡。這裡的一磚一瓦都是主人親手堆疊的，不難看出主人的用心。

向日廣場

充滿地中海風情的向日廣場總是讓人有置身威尼斯或是五漁村的錯覺感，這裡可是在地人推薦的私房景點。南歐地中海風格的建築與一旁的花蓮漁港形成強烈對比，想要體驗南歐風的朋友，到花蓮旅遊記得把這私房景點列入行程裡頭~

洄瀾灣會館

以樂活與文創為主題的洄瀾灣會館是台開集團的造鎮計畫，以綠建築手法融合當地好山好水的自然景觀原貌，落地窗的玻璃與植物相互呼應，彷彿在大自然裡呼吸，獨特的建築設計讓人耳目一新，難怪還沒開放便獲得國際認同。從遠處望去，純白與翠綠的搭配，舒服的讓人發自內心微笑，也讓人想一探究竟。

新城天主堂

被樹藤纏繞的新城天主堂就像擱淺的船隻，寧靜的藏身在巷弄裡頭，可說是隱身在巷弄間的諾亞方舟。這裡原是神社，建於日治時期，在1962年時被天主教會買下，打造成以”諾亞方舟”為主軸的教堂，因此會發現新城天主堂有著混和信仰的衝突感，既有日式神社的鳥居、石燈籠，又有天主教的十字架與聖母像，靜謐的氛圍讓人不禁放慢腳步欣賞這衝突的美感。

花蓮新社梯田

新社梯田可說是最靠近太平洋的階梯式稻田美景，這裡除了海天一線的美景，更有海稻一色令人屏息的景致！不管是綠油油的稻苗插秧期，還是收割前的黃金稻浪，每個季節不同的海稻田景色都是絕美的風景。自東海岸大地藝術節所留下的鞦韆藝術品更是為新社梯田增添了一份童趣~

項鍊海岸工作室

有沒有曾經幻想過，手持一杯香濃咖啡輕倚在鞦韆上，欣賞著無垠的大海，從旭日東昇到落日餘暉？花蓮項鍊海岸工作是絕對滿足你這浪漫的幻想！月牙樣的鞦韆佇立在海岸旁的淨土上，這裡的氛圍悠閒自然，好像來到這裡，就能將所有的煩惱隨風飄散。

吉安慶修院

喜歡日式寺廟氛圍的朋友們，不用再搶著買機票飛去日本，花蓮就有一處現被列為三級古蹟的日本寺廟「吉安慶修院」。帶著莊嚴肅靜的氣息，進來裡面沒有吵雜的人群，所以散步其中會覺得幽靜。如果衷心日式浴衣的話，這裡還有浴衣可以租借體驗喔~

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(中時新聞網)