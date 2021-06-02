台灣疫情嚴峻，中央應變能力引發民眾質疑，「宅神」朱學恒昨（1）日贈送4個花籃給疾管署，分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭行政院長蘇貞昌批評這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，朱學恒則表示，從沒聽過〈戒石銘〉和蝴蝶蘭、桔梗的花語會有咒的含意。此外，朱學恒也說，此舉引來各種側翼、1450幫他改靈堂或罐頭塔等圖片，「我覺得有這麼多人幫我真好」。

朱學恒昨日先是在臉書表示，4個花籃「打出了不敢面對一百多名同胞死亡的行政院長也是值得了」，並解釋「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了，且送的是高柱花籃，與喪禮用的告別式花圈不同；而他也質疑，過去幾天上百人因染疫死亡，為什麼蘇貞昌隻字不語？送了4個花籃就跳出來，是良心發現嗎？

不過，朱學恒此舉雖有網友支持，但也有不少人認為，這樣只會造成國家分裂動亂，真的沒必要，甚至有網友製圖合成黑白照。對此，朱學恒再次開嗆，對於各種側翼、1450幫他改的什麼靈堂圖、罐頭塔之類的，「我覺得有這麼多人幫我真好」，並稱會評分後挑選出覺得最帥的給予獎勵，「看是不是再送個花幫助花農甚麼的！你看我多有心！」

送花籃被改圖，朱學恒反酸1450。（圖／摘自朱學恒臉書）

此外，他也酸說，「我們理工科的相信科學，沒有像你們沒讀書的文組還在講甚麼觸霉頭詛咒之類的，不科學好嗎？」一個五代後蜀的戒石銘害怕得跟咒語一樣，就是沒有做正規該做的事情才要害怕花籃，並點名衛福部長陳時中，「我就是在說你！」

朱學恒一番話，有網友在底下留言表示，「看到1450氣噗噗真有趣」「平時不做虧心事，禮物不怕收花籃」「心不坦盪，連看到花都會害怕」，但也有人認為，為什麼送人家喪事用的花還可以這樣理直氣壯？為什麼不把買花的錢省下來贊助醫護或是捐給需要的人？此刻應彼此體諒，祈求台灣能早日脫離疫情恢復正常生活。

(中時新聞網)