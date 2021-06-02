馬來西亞空軍指中方運-20等16架軍機接近領空

在解放軍16架伊留申（Ilyushin）伊爾-76（IL-76）與運-20出現在馬來西亞東部砂拉越（Sarawak）附近空域後，馬國外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）周二說，將召喚中國大使解釋，「這項侵害馬來西亞主權和領空的行為」。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《戰區》（The War Zone）網1日報導，馬來西亞皇家空軍周一下午發表聲明說，他們出動了戰機，以攔截16架幾乎侵入領空的中方軍機。不過，中方隨即回應說，相關活動是例行飛行訓練的一部份，不但遵行了國際法，也沒針對任何國家。

然而，北京主張的南海9段線一直延伸到馬來西亞東部的沙巴（Sabah）與砂拉越州水域。馬國空軍說，砂拉越防空中心（Air Defence Centre）最初是在周一上午11.53時發現這些中方軍機，它們經由部分屬於新加坡飛航情報區（FIR）的區域，接近亞庇（Kota Kinabalu）飛航情報區。這些中方軍機以「戰術編隊」飛行，並以290節的航速，在在海拔7—8.2 公里之間飛行，進入馬來西亞海域。

馬來西亞皇家空軍在鷹（Hawk）208戰機上拍攝到的解放軍運-20畫面。（馬來西亞皇家空軍）

Royal Malaysian Air Force states that 16 Chinese People's Liberation Army Air Force aircraft (IL-76s, Y-20s) flew into Malaysia's maritime zone airspace, the Kota Kinabalu FIR and were approaching Malaysian national airspace.



Jets were scrambled to conduct visual identification. pic.twitter.com/FbzJiDA3IM — Doge (@IntelDoge) June 1, 2021

馬國空軍說，儘管馬來西亞飛航管制單位指示，一進入亞庇飛航情報區就要建立聯繫，但中方軍機並未這麼做。接著馬國便出動隸屬第6中隊的「鷹」式（Hawk）208戰機加以「目視識別」，並發現它們是伊爾-76（IL-76）與運-20運輸機。

馬國空軍公布的航線圖顯示，這些軍機經由新加坡飛航情報區飛出亞庇航情報區。他們指出，這起事件嚴重威脅國家主權與飛航安全，並強調了相關地區的航班密度。

另一方面，希山慕丁說，他將向中方駐馬來西亞大使歐陽玉靖抗議，並表達吉隆坡對這起事件的嚴重關切。他強調，馬國的立場很明確—與任何國家維持友好的外交關係，並不意味會在國家安全上妥協。他說，馬來西亞仍然堅定地捍衛國家的尊嚴和主權。至於一名中國使館發言人則說，在這次訓練中，中方軍機嚴格遵守了相關的國際法，並未進入任何國家的領空。

然而，南早指出，儘管中方軍機以往經常利用類似的方式，在亞庇飛航情報區飛行，但並沒有像這次一樣，大批以戰術編隊的方式飛行。

而在社群媒體上，則有區域觀察家批評中方的演習時機。事實上，解放軍這次演習，就在馬來西亞為了遏制變本加厲的新冠疫情，而準備實施全國封城前夕。新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）便推文說，「北京完全了解，馬來西亞目前面臨的新冠肺炎困境，包括才剛實施的最新全國行動管制令，也就是MCO 3.0。」

他直言，這類行動不僅是對馬來西亞的「公然恐嚇，也顯得充滿掠奪性和趁虛而入的投機性」。而馬來西亞是去年透過外交途徑，向聯合國表明，反對中方9段線主張的東南亞國家之一。

分析說，解放軍這次空中軍演的目的，似乎在於讓戰略運輸機隊進行備戰演訓，和美國空軍進行的模擬攻擊演訓差不多。而近幾年來，中方空軍的運輸機隊已有大幅成長。原本解放軍遠程迅速運輸大批軍用品的能力有限，但隨著採購俄製伊爾-76，並自行研製運-20大型戰略運輸機後，相關能力已大大提升。

(中時新聞網)