前天在NBA季後賽場上籃網以141：126打贏塞爾提克，籃網三巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)合力發威，讓塞爾提克的塔圖(Jayson Tatum)雙拳難敵四掌，最後敗下陣來，而在賽後厄文遭到塞爾提克球迷丟水瓶，此球迷遭到終生禁賽。

Kevin Garnett did not like Kyrie Irving stomping on the Celtics logo. pic.twitter.com/R4pO9HSmUy — Jay King (@ByJayKing) May 31, 2021

但或許球迷丟水瓶跟厄文賽後一個舉動有關，因為厄文刻意去踩了塞爾提克位於主場正中央的Logo，而且他踩的是標誌性的人頭，此舉引來極大爭議，先不管球迷是否因此朝他丟水瓶，厄文這個行為可說是冒犯了廣大塞爾提克球迷，甚至是牴觸了這支歷史悠久的球隊。

對此事前塞爾提克名人堂球星賈奈特(Kevin Garnett)發表了他的看法，他在IG發了限時動態譴責了厄文這個行為，他認為厄文的舉動相當沒品，賈奈特表示，沒人批評厄文踩Logo，就像所有人都没看見一樣，他實在無法理解。「他當然不能這樣做，從任何角度看這都是沒品的行為，我們所有人都應該要求自己做得更好。」

另外塞爾提克名將馬克斯維爾(Cedric Maxwell)也表示，厄文的行為同樣不應該被容忍，塞爾提克是籃網的對手，厄文應該拿出最起碼的尊重才對。當然厄文的行為舉止一直都讓人詬病，常常無故消失球隊訓練和比賽，做出一些冒犯的行為已不是第一次。

這個系列賽目前他平均上場36.8分鐘，場均能轟下24.8分7.3籃板2.8助攻，投籃命中率46.6%、三分球命中率37.9%、罰球命中率100.0%，尤其在上一場比賽他轟下39分11籃板，是除了杜蘭特之外全隊得分最高球員，今天他們再次對上塞爾提克，贏球的話將可拿下系列賽晉級下一輪。

(中時新聞網)