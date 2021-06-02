台灣本土疫情連續 14 天突破百例，民眾人心惶惶做好防疫措施，保護自己與家人朋友，昨(1日)歌手光良向來陽光形象、脾氣良好，卻難得在個人臉書說重話：「「不能遵守防疫措施規定，就不要生活在這裡！」引起許多網友的熱烈討論與回應貼文內容。

光良昨（1日）在個人臉書罕動怒表示：「不能遵守防疫措施規定，就不要生活在這裡，每個人都要遵守，沒有例外！」台灣疫情嚴峻下，不少民眾依舊不戴口罩，到處去趴趴走群聚而遭到開罰，民眾若是未戴口罩者出外，則以違反傳染病防治法處3000至1萬5000元罰款。

光良也曾在臉書上坦言：「不要再有不好的事情發生了，願大家都平安無事。」相當關心疫情的他，曾經轉發萬芳醫院的醫護人員相片，光良並呼籲大家，保護自己就是保護別人，減低辛苦醫護人員的工作壓力，有網友提問，貼文內容是此台灣還是馬來西亞？另一位粉絲則表達自己的看法，她表示，害群之馬，應該沒有分國界才對吧。

許多粉絲看到他對於事件的看法並回應：「大家一起團結！」、「沒有人是局外人！」、「第一次看到你這麼怒⋯⋯」、「真的。完全是大家的心聲阿」、「真的，非常時期需要大家一起團結抗疫！」、「真的！要自律！大家都同在一艘船上，要共同守護~沒有例外！」、「就是！確診者都到處亂跑，往南部串流，這樣疫情會更嚴重耶。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)