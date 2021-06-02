台股加權指數2日開在17,192.91點，呈現小漲，指標航運股長榮（2603）因傳出可能被納入台灣50成份股，開高在110元，成交量大增逾8萬張，交投熱絡，早盤電子成交比重逾四成，略高於航運股，電子及傳產股齊力拉抬台股指數向上攻高。

美國經濟重啟的樂觀情緒遭通膨增溫疑慮抵銷，美國四大指數在平盤附近作收，健康照護、科技類股領軍下滑，但能源、金融類股走勢強勁。

道瓊工業平均指數6月1日終場上漲0.13％（45.86點）、收34,575.31點，創5月10日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.09％（12.26點）、收13,736.48點。費城半導體指數下跌0.38％（12.24點）、收3,174.32點。

統一投顧指出，指數1日持續多方格局，並收復5月11日的長黑K上緣壓力。考量疫情漸受到控制，且政府推動紓困4.0方案，以及缺水危機緩解，內需動能可望轉佳。上市櫃公司第二季獲利持續成長，5月電子股營收利多可期。

目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，統一投顧建議可擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

(工商 )