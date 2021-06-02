台灣疫情嚴峻，唯有群體免疫才能緩解，不過台大醫院婦產科名醫施景中表示，疫情爆發得突然，疫苗施打率還是不如預期，更有人問他「你不等莫德納嗎？」令他感慨，還有許多人在觀望，難怪施打率如此，呼籲若想恢復正常生活，應該在能接種時，趕緊施打，而不是在挑選疫苗。

施景中昨（1）日於個人臉書指出，台灣疫情來得凶猛，但第三批41萬劑AZ疫苗抵台後，施打率仍然不如預期，有的縣市只打了一半，甚至有的還打不到三成。近日他去施打疫苗時，有人好奇問他「你不等莫德納嗎？」他才知道原來還有很多人在觀望、等待他牌疫苗，「難怪施打率不如預期」。

施景中說，現在疫情嚴峻，很多人因為沒有疫苗，焦急得開罵，未來一旦趨緩，或是疫苗選擇愈來愈多，屆時挑三揀四、觀望的人定會愈來愈多，他舉流感疫苗的例子表示，每年醫護人員必須施打流感疫苗，都是政府提供什麼就打什麼。

施景中呼籲，若想趕緊達到群體免疫，恢復到以往正常生活，只要有疫苗可打，就趕緊接種，而不是去挑疫苗，不僅保護自己，也保護家中長輩。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)