台灣疫苗不足，不少民間人士紛紛表達協助意願，卻遭指揮中心諮詢小組委員李秉穎指控是「快過期疫苗」，這個發言引來有意採購疫苗的永齡基金會執行長劉宥彤不滿，對此李秉穎在晚間受訪時也認了，表示是自己口誤；但網友也指出，中央廚房都已經出圖，傳遍兩、三百個側翼粉專了，現在才來稱口誤有啥用？

近日疫苗不足爭議不斷延燒，民進黨政府遭質疑為了國產疫苗而打壓國外疫苗，甚至對民間企業購買疫苗一事態度反覆，李秉穎更在周玉蔻節目上質疑郭台銘要購買的疫苗「聽說快過期了」，引發爭議。

劉宥彤大動作反擊，砲轟李秉穎「用什麼身分發言？、「聽說是聽誰說」，質疑李說話不負責任，更酸「既然李醫師是個人立場聽說，那我也只是發表個人意見，不代表基金會立場」。

李秉穎在晚間受訪時，對此表示「是口誤」，並稱本意只是提醒要注意疫苗進口後所需的檢驗時間，自己不知道郭台銘要購買的是何種疫苗，沒有那個意思。

綠營粉專紛紛貼出李秉穎的不實說法。(圖/翻攝自臉書)

但這個道歉的意義似乎並不大。有網友指出，在李秉穎說出「民間採購的疫苗大多是快過期疫苗」言論後，綠營的中央廚房就快速出圖，這個錯誤消息早已傳遍各大綠營側翼粉專，打擊民購疫苗的士氣，痛批「這個道歉到底有個屁用？」「民進黨對台灣的認知作戰真的是不遺餘力！」

網友狂酸，李秉穎的錯誤訊息已經傳遍各大側翼，道歉到底有啥用？(圖/翻攝自臉書)

網友狂酸，李秉穎的錯誤訊息已經傳遍各大側翼，道歉到底有啥用？(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)