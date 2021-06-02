台北市信義區某老人長照養護機構、新北市中和某康復之家接連爆發群聚感染，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，由於長者染疫後容易併發為重症，新北市將3.4萬名護理之家和長照機構的照顧者與被照顧者，造冊並列入疫苗優先接種對象。

侯友宜今主持市政會議說，新北市社區篩檢站陽性率雖有下降，但確診個案沒有舒緩的趨勢，疫情仍在高峰期，很擔心稍微控制不好就會再上揚，提醒所有人要24小時戰戰兢兢，下了命令就得全力以赴。

侯友宜也說，預計6月進入大規模接種疫苗時期，新北市採「螞蟻雄兵」戰略，大、中、小型接種站都已部署好，如板橋江子翠重劃區已設置大型接種站，讓民眾開車就可以來施打，愈快施打、愈快減少傳播鏈，秩序警力的維持、醫護動線安排，都要請各局處預先視察演練。

侯友宜指出，新北市中和康復機構日前爆發群聚感染，這非常嚴重，新北精神復健護理之家及一般護理之家為1萬1000人，若加上長照機構與照顧者總共是3萬4000人，這些都是染疫後容易併發重症的對象，他除了要求照顧者返院前快速篩檢、落實分艙分流、隔離治療照顧外，等到疫苗出來後，照顧者與被照顧者都要優先施打。

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(中時 )