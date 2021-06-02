緊急剖腹產後由小兒科醫師接手轉至新生兒加護病房負壓隔離病室接受後續觀察。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中山醫大教授陳進典指出，因為小朋友在媽媽肚裏會增加約1/4的耗氧及血流量，因而決定要緊急進行手術（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情緊張，在確診死亡數字陰影下，北病中送也帶來新生的喜悅；中山醫學大學6月1日為一名新北34周孕婦接生，產婦因沈默缺氧血氧直掉，緊急在負壓隔離病房執行剖腹產，為避免太多人曝露感染，婦產科權威陳進典只帶了一名助手，短短26分鐘就順利將寶寶平安取出，小寶寶更以宏亮的哭聲宣示「我很平安」。

據悉這名產婦丈夫、兄弟和小孩都已確診，分散雙北醫院隔離治療，她因症狀輕微轉至中部集中檢疫所隔離，雖然懷的是第三胎，沒想到在5月31日出現沈默缺氧（快樂缺氧）狀況，血氧值掉到91％，緊急轉送中山附醫，經一天觀察仍呼吸窘迫，考量小寶寶在孕婦肚子內會增加媽媽1/4到1/5的耗氧量與血流量，感染醫師憂心惡化到插管，加上腹中有寶寶也不利使用藥物治療，因而決定在1日為她進行剖腹產。

婦產科醫師表示，媽媽很緊強，因為親人都確診隔離，她在煎熬中自己簽下手術同意書，

院方也不敢輕忽，結合成人感染科、麻醉科、婦產科、兒童感染科、新生兒科組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，加上隔離病房、產房及加護病房數十位護理師待命。

由於必須要在負壓隔離病房執行剖腹產，中山醫大教授陳進典考量年輕醫師家中還有稚齡孩子，自告奮勇上陣，只要求一名助理入隔離病房協助；他說，自己會腹膜外手術，可以縮短時間，也減少小朋友及醫護的曝露，果然從劃刀到寶寶出生只花了26分鐘，他也淡然說，「自己剖腹產的紀錄是13分鐘，退步了。」。

陳進典回憶過程，當時穿厚重兔寶寶裝防護衣再加上防水衣、無菌手術衣，戴面罩、N95口罩，手套也戴了三層，完成手術後已一身濕透，而與一般手術房不同，隔離病房沒有照燈，他是戴著頭燈完成手術。

寶寶平安出生也用宏亮的哭聲向場內場外的醫護報平安，也立即由小兒科醫師接手轉至新生兒加護病房負壓隔離病室接受後續觀察，狀態穩定。

中山附醫小兒急診主任謝宗學表示，當寶寶被抱出母親子宮的一剎那，在隔離病房外的透過監視螢幕緊張觀看手術過程的醫護同仁，不約而同爆出雀躍、興奮歡呼聲！疫情肆虐下，一個寶寶平安出生，也帶來希望。

(中時 )