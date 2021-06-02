台灣第一AV女優吳夢夢（Mon）贏了。吳夢夢在成人平台SWAG所製的付費影片被網友無償分享在LINE群組，去年曾控告網友違反《著作權法》，遭北檢認定只是分享連結未進行重製而不起訴。但吳夢夢又發現住在宜蘭的張姓男子，破解鎖碼三部影片後，傳到一個63人群組內供人觀賞，涉嫌侵害智慧財產權，怒向法院提告。宜蘭地方法院審理後，認定張男未經取得同意就公開傳輸他人視聽著作，判處拘役40天。

根據判決書記載，張姓男子未獲告訴人吳女授權之視聽著作電磁紀錄檔案，下載重製而存取至智慧型手機後，再以手機上傳至通訊軟體LINE之「AP聯誼娛樂群」群組，供該群組不特定之人得觀看下載或轉傳上開影片，應依刑法第55條規定，應從一情節較重之擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪處斷。

法官認為，張男未經取得著作權財產權人之授權或同意，擅自重製並公開傳輸他人視聽著作，侵害他人之智慧創作，損及他人享有之智慧財產權，並破壞我國保護智慧財產權之國際形象，犯後未能與吳女達成和解並賠償損害，但考量張男並非基於營利意圖公開傳輸之平台為通訊軟體LINE之群組，該群組成員為63人，相較於不特定多數人均可得共見共聞之其他公開網路平台，犯罪情節尚屬較微，因處判處拘役40天。

吳夢夢去年就因不滿自製付費影片被網友轉傳，自2019年開始前後透過律師控告15名男網友，部分達成和解，但吳夢夢控告一名蘇姓男子，2019年12月時，未經吳的同意即擅自重製影片「到粉絲家提供撫慰五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」，還轉傳在LINE群組，認為已違反《著作權法》之違法重製與公開傳輸罪。

北檢檢察官調查後判定，蘇男僅是在LINE群組分享連結，也無任何事證可以判定蘇男是先將吳夢夢的影片下載後，再上傳分享；檢方指出LINE分享影片功能時，視窗會出現影片縮圖，點圖片後才會出現分享或下載的功能鍵，若使用者無點擊下載鍵，14天後也不能再下載與瀏覽影片。

(中時新聞網)