國內這波本土疫情自5月11日爆發至今，已快速累積7551人確診，125人死亡，但三級警戒實施14天後，確診人數已逐漸下降，精神科醫師沈政男指出，今天確診案例會再往下降，若想6月14日降回二級警戒，就必須將每個確診案例都做好疫調與隔離才有可能，但他表示，就算每日確診數字降到兩位數，「你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？吵疫苗根本沒什麼用，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。」

沈政男昨天在臉書發文，指出他一直苦思，為何中南部的小群聚一直東爆西爆，好像壓不下來，以台灣目前乎滴水不漏的社區圍堵，病毒還有辦法一個傳下一個，讓Rt值維持在1左右，就太令人不解與訝異了。

沈政男說，英國變種病毒，最新名稱叫alpha變種，即使傳染力再強，終究是飛沫傳染，頂多是帶著一雙短翅、飛不了多遠的氣溶膠，只要大家都戴上口罩，就會左碰右碰，找不到口鼻入口，然後病毒就會叮叮咚咚跌落地面。

沈政男說，其實中南部Rt值這兩天已經降破1，雙北現在的Rt值已降到0.7了，直言現在的雙北，比起兩周前乾淨與安全太多。目前雙北每日新增的確診，以發病人數來說，其實已經降到兩位數，尤其是台北，疫情並不是陷入僵局，而是Rt正在持續下降中，且在三級警戒之下，很難再開發新的感染鏈。

沈政男表示，現存萬華相關感染鏈，都是在三級警戒啟動前開發出來，至今在全國各地餘波盪漾，但最終都會平息，斷言2日的確診案例會再次下降，「注意看，前一天的採檢人數又降低，基隆與中南部的疫調都做得非常確實，不曉得雙北如何？如果新增案例已經下降，一定要確實隔離所有接觸者」，如果要在6月14日降到警戒二級，就必須把每一新增案例做好疫調與隔離。

對於近日吵翻天的疫苗議題，沈政男表示，疫情讓人民退化成小孩，對政府百依百順，不幸的是，政府竟然自滿與大意到心不在焉，讓懷抱中的小孩摔到地面，「從守護天使變成不可靠的陌生人，甚至壞蛋」，就連一些出名的醫界人士，也加入噴政治口水的行列。

但沈政男表示，吵這些都是浪費大家時間，誰都知道打疫苗是終極武器，問題是什麼時候可以達成是一個大問號，不如做好非疫苗防護，跟病毒做一番肉搏戰，「試問，如果到了6月14日，每日新增案例降到了兩位數，你就敢到餐廳裡頭吃飯嗎？」認為吵疫苗根本沒什麼用，先想想怎麼把小群聚壓下去比較實際。

(中時新聞網)