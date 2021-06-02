國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，尤以雙北醫療院所負荷龐大。金管會轄下證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心等證券期貨相關機構，將共同捐助5500萬元，盼能給予第一線醫療院所及醫護人員更多支持，以行動力挺醫護助抗疫。

證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心為協助政府及中央流行疫情指揮中心執行防疫措施，優化防疫相關設備，決議合捐3000萬元添購數套組合式負壓隔離艙，可快速組裝並符合居家檢疫、居家隔離急診需求，並備有空氣清淨機，降低醫護人員感染風險。

考量雙北防疫醫護能量需求大增，醫療體系面臨防疫物資短缺及人力緊繃壓力，4機構亦決定合捐雙北5大醫療院所各500萬元，合計2500萬元全數用於防疫所需，包括醫療器材及設備緊急添購、照護病患醫療支出、慰問一線醫護人員等，挹注醫療資源調度。

金管會轄下證券期貨相關機構肩負推動我國資本市場健全發展使命，為實際支持政府及指揮中心防疫政策、善盡企業社會責任，此次以實際行動聯手抗疫，表達全力支援並感謝第一線的醫護和防疫相關人員，期盼協助國人早日度過難關、戰勝疫情。

(時報資訊)