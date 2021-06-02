經濟合作暨發展組織（OECD）再度上修今年美國經濟成長預測，看好在前所未見的政府激勵措施帶動下，以及受惠於新冠疫苖的快速普及，今年美國將迎來近40年最強勁的經濟擴張，但這不代表其經濟前景萬里無雲，全球仍未全面擺脫這一場大流行病，以及美國通膨升高的影響，都可能為美國成長前景帶來風險。

經濟合作暨發展組織周一公布，2021年美國國內生產毛額（GDP）估將成長6.9%，創下1984年來最強勁的增長。新的預測意味著經合組織對美國經濟前景的看法更加樂觀，該組織去年12月預測美國2021年GDP成長3.5%，今年3月將該數據上修至6.5%。

回顧2020年，為了防堵新冠肺炎疫情持續擴大，美國實施嚴格的封鎖措施，經濟活動幾乎陷入停滯，導致該年GDP萎縮3.5%，為金融海嘯過後這11年來首次陷入負成長，並創下1946年二戰之後最疲弱的表現。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的數據，截至美東時間周二（6月1日）上午，美國累計逾3300萬人感染新冠病毒，逾59萬人染疫死亡，儘管數字驚人，但由於持續加快和擴大疫苖接種，其國內疫情已顯著降溫，截至周二上午的單日新增確診數跌至3738人，單日新增死亡病例為111人。而在今年初的高峰期，美國單日確診數一度飆破30萬人，7日平均數逼近26萬人。

疫苖接種速度超乎預期，為美國經濟帶來曙光。根據5月30日的統計數據，目前美國約51%總人口已至少接種過一劑新冠肺炎疫苖，約41%人口完成疫苖接種。

在川普去年底簽署9000億美元的新冠紓困案後，贏得完全執政的民主黨政府緊接著在今年3月通過新一輪規模達1.9兆美元的援助方案，亦為美國經濟注入新的成長動能，該援助方案向大多數美國人直接發放1,400美元的激勵性支票、延長每周加發300美元失業給付的措施，並向州和地方政府撥款3,500億美元。

經合組織在報告中指出，龐大額外的財政激勵和快速的疫苗接種行動，為美國經濟復甦帶來提振。

此外，經合組織預測2021年全球經濟將成長5.8%，但也警告全球復甦將不均衡，甚至到了2022年底，許多經合組織國家的生活水準恐仍將遠低於疫前水平。

經合組織首席經濟學家Laurence Boone在聲明中表示，新興國家和低收入國家未能取得足夠疫苗，這令人感到不安。缺乏疲苖讓這些國家的經濟根基面臨威脅，這些國家支持經濟活動的政策能力不如已開發經濟體，一旦受到疫情反撲，就可能加劇「赤貧」的情況，且一旦引發金融市場的擔憂，這些國家面臨「主權資金問題」的風險也隨之升高。

他並提出警告表示，只要全球絕大多數人口沒有接種疫苗，我們所有人都將面臨出現新變種病毒的風險，更多的封鎖措施和停停走走的經濟活動恐將嚴重削弱信心。

這番發言意味著，當全球未能全面擺脫這場大流行病，美國這些已開發國家也難置身事外。以英國為例，該國雖然已有6成人口至少接種過1劑新冠疫苖，並在5月中旬放寬防疫限制，但短短不到半個月時間，因為印度變種病毒迅速傳播，截至周一其單日確診數已連續六天超過3000例，專家警告英國現在正處於爆發第三波疫情的早期階段，呼籲政府應延後在6月全面解封的計畫。(2-1)

(時報資訊)