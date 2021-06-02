受惠於全球經濟逐漸復甦，市場預期需求提升，加上主要生產國智利勞資糾紛罷工活動所帶來的供應擔憂，另外，美元走弱也使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者來說更為便宜，致(LME)期銅價格周二(6/1)先大漲後盤整修正微跌。

分析師表示，隨著世界經濟逐漸復甦，需求上升，貨幣供應增加，再加上中國和智利的供應問題，價格已然上漲。智利礦場工人罷工持續進入第5天，工會在等待勞工當局對該公司召集替代工人是否合法做出裁決。

終場周二(6/1)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌17美元，報每公噸30,723美元；期鎳上漲17美元，報每公噸18,130美元；期鋅上漲4美元，報每公噸3,064美元；期鋁下跌14美元，報每公噸2,469美元；期銅下跌13美元，報每公噸10,245美元；期鉛上漲26美元，報每公噸2,219.5美元。(商品行情網)

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