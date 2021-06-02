美股消息面：

1.美國5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值為62.1，初值為61.5，4月終值為60.5。至於美國供應管理協會(ISM)的5月製造業指數從4月60.7升至61.2，優於預期60.9。美國商務部也公布，4月建築開支增0.2%，預期則為增加0.5%。

2.美國製造業數據優於預期，美元匯價先貶後升，美元指數一度漲0.35%至89.822，仍低於5月28日的高點90.447價位。

3.國際金價從5個月高點下滑，但守住1900美元關卡。紐約8月期金收跌30美分或0.02%，每盎斯為1905美元。現貨金一度升至近5個月高點1917.2美元，目前暫跌0.37%，每盎斯為1900.1美元。

4.OPEC+維持原定逐步減產計畫，國際油價聞聲漲逾2年新高。紐約期油曾漲至68.87美元，收漲1.4美元或2.11%，每桶為67.72美元，是2018年10月以來新高。倫敦布蘭特期油也一度升至71.32美元，收漲93美分或1.3%，每桶為70.25美元，亦創2019年以來新高。

5.比特幣目前在36,354.8美元價位，下跌3.52%。

(時報資訊)