本土疫情嚴峻，連江縣、澎湖縣政府以及金門縣政府皆公告入境旅客須全面配合篩檢，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨稱，該公告已經違反傳染病防治法，會發函上述3縣政府撤銷公告。對此，國民黨女戰神、金門立委陳玉珍在臉書發布影片痛批，「陳時中，你不要害死我們金門人！」

陳玉珍1日在影片中怒轟，「陳時中，你桃園機場守不住，金門機場我們自己守，你不要害死我們金門人！」影片只有短短6秒，但氣場十足。另外，陳玉珍也在臉書撰文指出，奉勸陳時中部長，對於立法院通過的決議不要陽奉陰違，全面篩檢就是「全面」篩檢，每一個要搭飛機的都要篩。

陳玉珍直言，在本島各地機場設置篩檢站就是對金門醫療能量的最大幫助，全面篩檢才能全面安心。對此，有網友亦留言表示，「金門真的要守好，台灣的醫療算好，但禁不起這波的折騰」、「絕對支持」、「金門人就要有這樣的guts」。

除此，金門縣長楊鎮浯1日晚間也在臉書痛批，「中央別再玩文字遊戲了，各種考量都不該凌駕於離島鄉親健康之上」，他強調將要求防疫同仁仔細引導所有入境旅客進行快篩，同時也清楚的告知不配合的旅客，民政、警政系統將會加強關懷力度，並進行開罰。

然而，對於離島皆公告入境旅客須接受抗原快篩一事，陳時中1日表示，該公告已經違反「傳染病防治法第37條第3項」規定，指揮中心成立期間應以指揮官指示辦理，會發函給3縣政府撤銷公告。他說，因為離島擔心相關確診病例到達離島，因此才在松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站等5座機場設立篩檢站，旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者禁止搭機，加上還有其他相關規定，這樣的強度已經達到全面篩選的程度，因此離島不用再另行規定。

(中時新聞網)