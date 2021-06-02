台北市議員林穎孟日前與其助理勞資爭議，雙方除了鬧上法庭外，助理也向勞動部申請「不當勞動行為」裁決，近日裁決出爐，認定林穎孟在去年發布的「違失工作定義」、「出缺勤打卡規則」、「請假規則」、「加班規則」行為，及通知2名助理不予續聘行為均構成不當勞動行為，勞動部表示，後續將依工會法及團體協約法予以裁罰。

至於其他包括要求在粉絲專頁公布不當勞動行為裁決書、恢復原職等救濟命令則未通過。

不當勞動行為裁決委員會認為，林穎孟去年發布的「違失工作定義」、「出缺勤打卡規則」、「請假規則」、「加班規則」構成工會法35條第1項第5款的「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」及團體協約法第6條第1項「勞資雙方應本誠實信用原則，進行團體協約之協商；對於他方所提團體協約之協商，無正當理由者，不得拒絕。」不當勞動行為。

而林穎孟在去年12月通知其助理不予續聘行為，則構成工會法第35條第1項第1款、第3款及第5款不當勞動行為。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，至於助理有提出恢復原職的救濟命令，但不當勞動行為裁決委員會認為解雇涉及勞基法12條，目前也循民事救濟中；而詐領助理費、挪用保費等行為與不當勞動行為裁決無關。後續將依工會法、團體協約法裁罰。

(中時 )