本土疫情持續擴大，造成至今已破百人死亡。衛生署前署長楊志良表示，台灣想回到「加零」是不能的，只能期待將疫情控制到某種程度，然新冠肺炎病毒實在太狠，每次變種都比上次更強，所以台灣若再不打疫苗，下一波會更恐怖。5月中時楊曾預言，疫情一周後會好轉，但楊志良昨日（1）說他被騙了，因為當時還沒「校正回歸」這種東西；此話一出，全場來賓笑翻。

楊志良昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言：「『加零』是不可能的。」楊指出，流行病學上有3個字：Pandemic、Epidemic、Endemic；其中Endemic代表的就是「落地、在地化」，就像我們每年冬天來了就沒有登革熱，夏天來了就有登革熱，這個病毒已經留存在社區裡面了，簡單講就是已經「在地化」了。

楊志良坦言，要清零幾乎是不可能的，只有能夠控制到某種程度；本來能控制到某種程度也還好，只是新冠肺炎病毒所引起的重症、死亡與造成的後遺症，遠比流感、登革熱還嚴重得多，這點讓我們永遠、永遠都「挫勒等」，如果能夠降到像是兩位數，也許我們還有機會從三級警戒降到二級，這也是大家所期望的。

話鋒一轉，楊志良脫口而出：「我上次本來講說，在15號、13號的時候就說，一個禮拜以後就會稍微降下去，可是我被騙了！因為那個時候沒有『校正回歸』！」語畢，哄堂大笑。楊緊接表示，未來幾天有機會朝比較樂觀的方向前進，新增案例會慢慢減少，要降到兩位數可能要很大的努力，這必須要全民配合。至於全民配合為何還這麼慘？因為這個病毒太狠了，當初武漢剛傳出疫情時，病毒傳染力還沒那麼強，但這次非常清楚的，只要在一個家戶裡面馬上全家都得，現在只能說「拜託拜託趕快打疫苗」，否則下一波會更強。

(中時新聞網)