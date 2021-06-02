本土疫情緊張，民眾為了減少與人接觸的機會，改採線上購物取得生活必需品，因此導致宅配量大增，讓宅配業者被大量的貨物灌爆，身處在第一線的司機和送貨員崩潰直呼，不要再網購、不要再問貨物何時到，他們已經忙到想請無薪假了。

一名宅配司機昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，拜託大家，可以先暫時不要網購了嗎？也暫時不要再寄包裹了，目前包裹已經無法隔日送達，要幾天才能送達，他們也不知道，因此不要再來問今天寄什麼時候會到了。

原PO表示，現在各家宅配業都忙翻了，而他也覺得身心俱疲。並附上包裹查詢畫面截圖指出，5/26寄出的貨物，至少要到5/31才有辦法配送。引起網友討論。

原PO說，其實為了避免群聚，民眾可以網購，但麻煩大家真的不要再催貨，大家的貨都塞，司機比你還想把貨物送到你的手上。

另外臉書粉專《我們是黑貓員工 要團結！要改變！》昨也發文表示，這波疫情創造的宅經濟，已經不是任何物流公司可以承受的，但奈何公司經過前一年的教訓，還是無法從中汲取經驗，導致7000多人疲於奔命，堪稱延遲到貨的始作俑者。

本土疫情緊張，民眾改採線上購物，使宅配量爆增，讓送貨員崩潰表示，想請無薪假。（圖／翻攝自臉書粉專《我們是黑貓員工 要團結！要改變！》）

粉專也附上與長官的對話截圖，只見員工大呼想要請假，這幾天貨量暴增，連續好幾天大家晚上9點都還在公司裡面，而公司沒有抵制貨量，讓組員們都快撐不住了，大家都有家庭，家人們也都很擔心，種種狀況下，讓他忍不住想主動申請無薪假。

(中時新聞網)