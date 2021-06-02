傳單上斗大印著「來就送」，贈品包羅萬象，像是洗衣精、醬油等婆婆媽媽喜愛的民生用品。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣疫情嚴峻，今公布在新增12例確診，累積確診個案達166例，其中南彰化爆出新群聚感染在永靖鄉敬義堂健康食品直銷講座，附近民眾表示，4月底5月初就通報警方有群聚的危險，但沒有看到警方到場稽查，現在爆出染疫大家人心惶惶。

該直銷就隱身在巷弄民宅內，門口敬義堂的旗幟還掛在門口，鐵門都已經拉下，傳單則是貼在鐵門外面，想吸引路過民眾目光，而傳單上斗大印著「來就送」，贈品包羅萬象，像是洗衣精、醬油、沙拉油等婆婆媽媽喜愛的民生用品。

當地居民表示，這兩天有接到通知要去採檢，今年4月底5月初就有通報警方，雖然當時疫情還沒爆發，但他們都隱藏在室內，門口還有人固定守候，每次都有2、30人不等，多半是住在附近的婆婆媽媽長輩們，且還不是每個人都有戴口罩。

居民還說，聚會通常一個禮拜2、3次，還有上下午場，巷子就在小了車子還都亂停，嚴重影響到附近居民，知道有確診足跡後大家都很害怕，希望有關單位能加強巡查附近還有沒有類似不必要的群聚活動，避免造成防疫破口。

據了解，該類直銷公司設籍嘉義，旗下除了生物科技公司外、還有贈品公司、敬義堂等事業，公司網站號稱累積40餘年的企業經營理念，致力於化妝品的製造，研發多個系列產品，從研發、生產、製造、包裝、廣告道銷售，都由該公司一條龍負責。

(中時 )