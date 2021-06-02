Computex登場，AMD由總裁暨執行長蘇姿丰大秀多款新品，為Computex揭開序幕。近年來AMD為了抗衡產業巨頭英特爾，在處理器、伺服器等業務上相當積極，在新品推出上也持續令市場驚豔，而台灣也有多檔AMD概念股，其中就包括IC設計兩大千金信驊(5274)、祥碩(5269)，兩千金今年營運也均相當樂觀，對於第二季都有樂觀成長的預期。

在伺服器部分，AMD在今年3月發表第三代使用Zen3架構的EPIC伺服器產品，今年已經導入超過100個平台，效能在電商運行領先對手，在交易量上也能領先對手50%，新的EPIC產品能處理多50%的客戶與交易，包括Microsoft365、twitter、Zoom以及騰訊的雲端計算都有使用。

針對PC、NB領域，AMD Ryzen5000G系列為PC應用，主要兩款產品分別為Ryzen7 5700G，其為8個CPU核心與8個GPU核心頻率可達4.6 GHz，價格為359美金，另外一款為Ryzen5600G，其6個CPU核心與7個GPU頻率可達4.4GHz，價格為259美金。

AND新應用還有為電動車，打入特斯拉新款的Model S&X。與Ryzen APU導入車用娛樂系統。手機方面，AMD與三星合作手機SoC，GPU支援光追技術。RDNA RX6000m系列為NB應用。與上一代相比，效能為1.5倍，功耗為43%。

祥碩最大客戶為AMD，占比營收最高，祥碩對第二季、下半年營運展望樂觀，對於PC產業也正向看待，且祥碩看好明年PCIe Gn4進入量產後，將更有利於產品組合，另外，也傳出祥碩已經順利拿下超微新一代600系列晶片組訂單，預期2022年將開始進入量產，祥碩營運有機會一路好到明年。

信驊部分，隨著伺服器廠商庫存調整結束，將帶動信驊BMC(遠端伺服器控制晶片)業務回升，且信驊後端產能在本季已經舒緩，也傳出和合作夥伴簽訂長約，以確保未來2年的產能，由於信驊訂單暢旺，B/B值(訂單出貨比)大於2，一旦產能穩定，則對於營運將是一大利多，法人看好，信驊第二季營收受益於伺服器需求增長帶動季成長幅度上看21%，且營運將一路旺到第三季，信驊也維持今年全年營收增長15%的預期不變。

(時報資訊)