消防隊員每次出勤都得花上10多分鐘著裝。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

消防隊員每次收勤回隊都須在特定區域卸裝清消。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊自行加裝隔離塑膠布來隔離救護員及患者。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊自行加裝隔離塑膠布來隔離救護員及患者。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風利用環保紙碗製作成立體口罩。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊自行改裝防疫勤務救護車，隔離救護員與患者

疫情升溫，苗栗縣消防局第2大隊防疫勤務量增加，為防疫毒傳染，2大隊將救護車裝上隔離透明塑膠布，用來隔離救護人員及患者，加強救護員防護，大隊長曹春風還DIY改裝口罩，利用環保紙碗搭配口罩，製成立體口罩，不僅增加密合度，也能防汗水，隊員用過都說讚。

面臨疫情增加，消防隊員除了原有的救災救護勤務外，並須兼負防疫護送任務，每次執行防疫勤務，救護員必須穿上2層C級防護衣、鞋套、口罩、3層手套、加上護目鏡，最後還需靠其它隊員協助，在手腕及腳踝處牢牢纏上寬邊膠帶，來防止鬆脫破口，每次著裝都須花費10餘分鐘。

在疫情升溫前，2大隊大隊長曹春風就經帶著隊員們演練穿脫防護衣、清消救護車及自己身體衣物，為了確實保護隊員們安全，曹春風特別協商衛生局，替全大隊71位外勤隊員全部施打疫苗。

近來出勤量增加，曹春風每次出勤都會盯緊隊員們落實每個步驟，絕不讓任何一人因出勤而發生感染，尤其是收勤回隊，分隊都會設置特定區域來脫下防護裝備，並隨放入專用的回收桶內，運往醫院銷毀，並徹底清消救護車。

曹春風指出，消防隊除了支援疫情勤務，原有救災救護任務還是得跑，萬一分隊有1人染疫，分隊停擺，那麼分隊負責的整個鄉鎮的救災救護就會鬧空城了，後果不堪設想。

為了防範交叉感染，第2大隊這段時間全面停休，並改成2班制，嚴格施行人員分流，連2班人馬的辦公室及寢室都徹底分開，出入勤大門都須限定專門出入口。

其次是成立專責救護車，曹春風將竹南及後龍等2個分隊所有的第2部救護車，在車上加裝隔離透明塑膠布，將救護員及患者隔離，每次收勤歸隊清消工作也能更快速完成，確實保護消防弟兄。

由於目前普偏使用的醫療用口罩，會有密合度不足，也無法克服流汗困擾，曹春風想出1個點子，將環保紙碗底挖空後，套上口罩，再將4邊以釘書針釘合，這樣就完成1個立體口罩，不僅可以增加呼吸量，兩頰密合度，更可免去臉頰、口部流汗汙染口罩問題，隊員們用過都說讚。

(中時 )