「本翊建設」、「統鉅開發」2公司負責人李新發、李俊威、李沼錡父子3人，遭檢舉以投資土地不動產，獲利豐厚為幌子，佯稱每投資30萬元，每月可領紅利1.2萬，吸金近6億，涉嫌違反銀行法。事後李新發父子3人一度潛逃至大陸福建省藏匿，台北地檢署2015年對李新發父子3人發布通緝。去年因大陸疫情嚴峻，3人自大陸返台遭航警逮捕歸案，台北地檢署2日依違反銀行法等罪起訴李新發3人。

檢調接獲檢舉，指本翊建設負責人李俊威、監察人李沼錡兄弟，與擔任統鉅負責人的父親李新發3人，涉嫌自2010年10月起以投資土地買賣為由，以「蓋一楝房子，多交一個朋友」為口號，對外宣稱每投資新台幣30萬元，每月可收利息1萬2000元至1萬5000元，月息為1.5％至5％，年息為18％至60％。

本翊建設吸收資金後，結合統鉅開發公司，在桃園等地搜購大批土地，起初幾期有支付利息，但之後付息不正常，2013年5、6月本翊突停止支付利息，投資人向本翊、統鉅公司詢問，負責人李俊威等人卻避不見面，甚至有部分據點結束營業。

投資人還發現，本翊所宣稱投資購買的大批土地及不動產，已遭移轉過戶，導致投資人求償無門，投資人不甘受騙，怒告統鉅、本翊違反銀行法。

檢調查出，本翊、統鉅2公司，都登記在台北市南京東路5段大樓6樓，2公司都在2010年成立，時間相隔2個月，2公司資本額不過4千5百萬、1千8百萬，但2年多來，吸金金額卻超過6億元，被害投資人超過100人。

台北地檢署檢察官2013年9月指揮台北市調查處，兵分4路搜索本翊、統鉅2公司及本翊負責人李俊威等人住處，僅查扣12筆不動產及相關帳戶存款1萬多元，懷疑李氏父子已脫產。

檢調拘提李氏父子3人未到案，發現3人早已潛逃至大陸福建省藏匿，2015年調查局將3人列為追緝外逃經濟要犯名單。

(中時 )