針對日本福島核電站事故污染水處置問題，大陸國務委員兼外長王毅昨在金磚國家外長視訊會晤上表示，日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之；之敦促日本政府在利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向海洋排放核污染水。

王毅在貴陽1日出席金磚國家外長視訊會晤。王毅指出，日本福島核電站事故污染水處置問題，事關全球海洋生態環境安全和各國人民生命健康。日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之。

王毅強調，要敦促日本政府正視自身責任，在利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向海洋排放核污染水。任何國家都不應該將經濟利益淩駕於生態環境之上，都不應該將本國私利淩駕于人類健康之上。

之前大陸外交部發言人汪文斌也曾表示，核汙染水排海不能成為第一選項，更不能成為唯一選項。中方再次強烈敦促日方負起對人類健康和生態環境應盡的責任，認真回應國際社會、周邊國家以及本國民眾的嚴重關切，重新審視並撤銷錯誤決定。

汪文斌還說，日本政府對內出爾反爾、違背承諾，對外敷衍塞責、背棄義務，在福島核汙染水處置問題上的做法是極不負責任的。

(中時 )