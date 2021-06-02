現階段沒必要絕不封城！ 柯文哲：先講好，一鬆懈保證死灰復燃

本土疫情快速爆發，雙北15日率先進入三級警戒，不止捷運、公車運量下跌，市內車流量也下滑14％，隨著19日全國邁入三級，北市運具使用率再下探，豈料邁入第三周後，北市交控中心意外發現，和上周相比車流量竟逐漸回升，顯示有民眾慢慢出關，也讓外界懷疑民眾是否開始鬆懈。

面對5月這波疫情，台北市長柯文哲重申數次「沒事別出門」，要市民採取自主封城策略，力求阻斷傳播鏈，期間熱鬧的台北市區彷彿空城，街上杳無人煙，大眾運輸與與私人運具減少許多，也讓中央地方大讚人民展現自律一面，讓北市疫情得到控制。

北市交控中心觀察主要幹道車流變化，並以上午尖峰時段的每小時平均車流作為分析，若以5月3日到7日（疫情前）的1346輛作為基準，進入三級警戒後的第一周、5月17日到21日為1160輛，減少14％，第二周、5月24日至28日為1076輛，減少20％。

不過，當疫情爆發進入第三周後，就5月31日到6月1日數據來看，結果為1154輛，減少14％，意即車流量回升至第一周的數字。至於離峰時段，3周以來的數據都差不多，約莫減少40％。

交控中心主任王耀鐸分析，疫情爆發初期民眾警覺性高，但各機關維持正常上班上課，車流減少幅度低。隨著全國邁入三級，校園停課、企業宣布居家辦公，加上無法外食，經濟活動少了很多，車流量因此再度減少，但疫情獲得控制的第三周車流又回升，推估有民眾在家太久，覺得回公司處理文件更方便，因此有一些人又跑出來，但實際原因仍要再觀察。

(中時 )