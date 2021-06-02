台灣洽購德國原廠BNT疫苗未果，引起部分人士對德國的批評。德國在台協會處長王子陶今天首度在臉書發聲明表示，德國政府對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。

王子陶說，長久以來，台灣透過優秀的健康與衛生措施，控制住疫情，但近2周，卻仍遭Covid-19疫情的襲擊。老實說，疫情的控制，除了全體人民從上而下一致的努力，還得加上一點點的運氣。「我確信，透過政府與人民共同的努力，必能再次控制住疫情。」

王子陶感謝許多各界人士，尤其是醫護人員，不眠不休站在第一線執行任務，自身亦承受著莫大的風險，全心全意致力維護全民的健康。我們身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。

王子陶指出，我們注意到近來關於疫苗取得的爭議。請相信，德國政府，特別是聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。

王子陶進一步指出，德國是COVAX計畫中第二大國際捐款國，而台灣透過這項計畫，至今已自費購得60萬劑AZ疫苗。

王子陶期許，有來自不同廠牌、足夠的疫苗，包含BioNTech，儘快進口到台灣，屆時，即使隨著感染率下降，民眾能依舊維持高度的注射疫苗意願，在這次疫情受到控制後，能比先前站得更穩健。

(中時 )