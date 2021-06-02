盛夏芒果進入盛產季節，香甜多汁的果肉，是不少老饕的最愛！ 85度C舉辦「夏日芒果季」端出兩款季節限定「芒芒仲夏」巧克力戚風蛋糕與「芒果多多」香草戚風蛋糕，黃澄澄的芒果塊鋪滿蛋糕表面，酸甜爽口，6/3全台門市上市，6月3日至6月30日使用85Cafe APP購滿任一款芒果蛋糕，即可參加愛奇藝七日體驗券抽獎活動，限量100名。

芒芒仲夏(6吋)，以巧克力戚風蛋糕為基底，中間夾著巧克力慕斯，上頭擺上新鮮芒果果塊，再點綴些許草莓丁，層層疊出多層次美味，芒果尬香濃巧克力的獨特組合，打造出酸甜迷人的療癒風味！

芒果多多(6吋)，黃澄澄的蛋糕頂層，大手筆鋪滿最新鮮的芒果塊，宛如閃耀的黃寶石，讓人心動不已。綿密香草戚風蛋糕與細滑輕盈白巧克力香堤完美交織，完整保留芒果新鮮的風味，爽口滋味令人口水直流！

炎炎夏日，除了蛋糕再搭配一杯現打的芒果冰沙(中杯)，保證無比滿足。6/3起就可以在全台85度C門市買到，6/3-6/30只要85 Cafe APP註冊會員購買任一指定芒果季蛋糕，即可參加愛奇藝七日體驗券抽獎活動。

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