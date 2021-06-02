國產新冠疫苗爭議沸沸揚揚，高端疫苗(6547)今日開盤以跌停價284元開出，連續3天跌停，開盤20分鐘左右，委賣張數高達7200餘張；替高端生產新冠大疫苗原液的台康生技(6589)昨日午盤後由跌停變漲停，今日股價以149元開低後，挾著傳言拿到BNT代工權，股價再度翻紅又翻黑，震盪激烈。

郭台銘購買BNT疫苗在昨日完成遞件，市場有傳言指出，拿到疫苗代工權，將交由台康生技代工BNT疫苗。不過，台康生技及永齡基金會都沒有證實此一消息。郭台銘在今年4月初斥資50億元，以每股91.5元取得台康18.56％的股權，成最大單一股東。

高端二期臨床實驗已在5月28日完成最後一位實驗者的安全性數據收集，6月初將開始進行分析，若數據達到預期目標，將依法規送件申請台灣緊急使用授權(EUA)。

台康生技業績來源不僅只有做高端疫苗新冠疫苗的原液，還有CDMO業務及新藥授權金等，目前委託開發製造生產CDMO業務正逐年快速成長，乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠去年也優先取得日本厚生勞動省 PMDA查廠通過，後續美國FDA與歐盟EMA也將進行查廠。

(時報資訊)