夯劇《後宮甄嬛傳》堪稱華劇史上最成功的古裝劇之一，首映播畢都10年了，仍有電視台在重播，討論熱度始終沒斷過，而該劇除了捧紅一票後宮娘娘、讓女主角孫儷爆紅奠定頂級女星地位外，萬點叢中一點綠的「雍正帝」陳建斌，紮實演技讓人印象深刻，但也認為他有違當年宮廷劇總選「帥氣皇帝」的風潮，而這都因導演鄭曉龍的獨到見解與眼光。

《後宮甄嬛傳》中的雍正皇帝，中年的陳建斌不是美男子式的帥氣，但以演技展現集萬千仰慕於一身的氣魄，也因為如此，《甄嬛傳》在剛播出時，少了帥皇帝這一亮點，熱度不比其他熱門清宮劇，而是劇情延展，才慢慢熬出頭，導演鄭曉龍受訪時表示，他設定要將《後宮甄嬛傳》拍成具有批判意識的古裝劇，想帶給觀眾一個真實，因此在宮廷禮儀及服裝上認真考究史實還原，在挑選雍正帝時，鄭曉龍也希望貼近歷史，其實有很多男星人選，是人帥又演技好，但要實踐導演追求史實的框架下，雍正帝扮演者其實不好找。

鄭曉龍導演某次在節目上坦言，陳建斌非常適合這個角色，一來是因為雍正登基時的年齡，跟陳建斌當時的年紀差不多，而且陳建斌眉宇間的神采，也跟流傳下來的雍正畫像神似，當然，還有陳建斌的演技非常到位，不僅自己演得好，還能帶動身邊的演員們進入情境，這促成了《後宮甄嬛傳》的成功。

導演對陳建斌讚不絕口，說他不但長得像，「身上又有皇上的那個勁兒，很適合」，還加了一句：「每一個妃子都喜歡他，是這樣的」，當時節目主持人立刻對上節目的5位娘娘進行投票調查，問她們是不是都喜歡皇上，結果只有2人舉手，陳建斌當場笑出來，哀怨地說：「我多尷尬啊，你們居然都不舉手！」。

(中時新聞網)