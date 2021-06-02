大陸國務委員兼外長王毅1日在貴陽金磚國家外長視訊會晤上並拋出幾點看法。王毅表示，今年是金磚國家概念提出20周年，也是金磚國家外長會晤機制建立15周年，在新冠疫情衝擊下，金磚國家保持合作勢頭，為五國乃至全球抗擊疫情、恢復經濟注入重要動力。王毅除呼籲踐行真正多邊主義，也不忘稱，中國向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗。這同西方國家「本國優先」的作法形成鮮明對照。

王毅指出，推進全球團結抗疫，做人類健康的守護者。全球疫情「南升北降」，同少數發達國家囤積疫苗、管制出口不無關係。與此對照的是，金磚成員是在本國公民接種疫苗的同時，盡力向其他國家提供疫苗，中國向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗。這同西方國家「本國優先」的作法形成鮮明對照。

王毅說，支援世衛組織加快推進「新冠疫苗實施計畫」，支援世界貿易組織早日就新冠疫苗智慧財產權豁免作出決定。要加快金磚疫苗研發中心建設，適時舉行疫苗合作研討會，支持本國疫苗企業向其他發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產，為全球消除疫苗鴻溝提供新助力，為人類衛生健康撐起保護傘。中國倡議設立疫苗合作國際論壇，歡迎金磚國家和企業參加。

王毅還稱，踐行真正多邊主義，做國際秩序的維護者。多邊主義構成現行國際體系的重要基石。當前，這個基石正遭受侵蝕，諸如「本國優先的多邊主義」、「俱樂部式的多邊主義」等假借多邊旗幟搞單邊行徑，甚至以多邊為名行霸權之實。世界需要真正的多邊主義，確保多邊理念得到秉持、多邊原則得以維護、多邊實效能夠彰顯。

王毅說，金磚國家是新興市場和發展中國家的代表，也應當是踐行真正多邊主義的模範；要推動各方堅持聯合國憲章宗旨和原則，不搞例外主義和雙重標準；堅持共商共建共用，不搞霸權霸淩和零和博弈；堅持開放包容、合作共贏，不搞集團政治和意識形態對抗；堅持行動和問題導向，不搞坐而論道和空談誤事。金磚五國要通過協調一致的努力，加強以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。

王毅還指出，助力世界經濟復甦，做全球發展的貢獻者。五國要落實好《金磚國家經濟夥伴戰略2025》，努力提升貿易投資自由化便利化水準，推動加快實現2030年可持續發展目標。數字經濟和綠色經濟是未來發展方向。中方支持制定《金磚國家科技創新合作行動計畫》；要積極拓展「金磚＋」合作模式，加強發展中國家團結協作。

王毅還認為，化解地區衝突對抗，做世界和平的建設者。傳統熱點與非傳統挑戰相互交織，更加複雜難解。金磚國家應當踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，推動各方政治解決地區熱點，對話協商化解分歧，並開展更多預防性行動。外部粗暴干涉、推動政權更迭，不僅解決不了問題，反而會製造出更大的問題甚至危機。

(中時 )