若說到在田徑場上最風馳電掣的男人，牙買加「閃電」波特(Usain Bolt)絕對是全世界一致公認的最速男，因為這位跑者曾在2009年於100公尺項目中跑出9秒58，至今仍無人能及，波特職業生涯總共有3次打破男子百米世界紀錄，2008年他先跑出9秒72打破當時世界紀錄、鮑爾(Asafa Powell)的9秒74，接著同年北京奧運再跑出9秒69。

而在2009年柏林世錦賽，他更是將紀錄提升0.1秒，以9秒58刷新最新世界紀錄，另外他也在2003年創下200公尺的世界最快紀錄，秒數是20秒13，不過這個高懸18年的紀錄終於有人來打破了，他就是美國17歲青少年奈頓(Erriyon Knighton)，現在大家請記住這個名字。

昨天於美國佛州舉行的洲際巡迴田徑賽男子200公尺項目，奈頓跑出20秒11超快成績，技壓美國名將的20秒20，並超越波特的20秒13成功打破此項目世界紀錄，而更令人吃驚的是他今年才17歲，所以也創下18歲以下200公尺男子短跑世界新紀錄，這真的非常令人難以置信，畢竟他的對手布魯梅爾(Trayvon Bromell)也是26歲的沙場老將了。

Breaking a Usain Bolt 🇯🇲 record, even in the youth category, is always shocking



This boy, only 17 years old, timed 20.11s to set a new U18 World Best in 200m ... Erriyon Knighton 🇺🇸 👏👏



🎥 @MediaNSport credit pic.twitter.com/SYr7SZqTfH — Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) June 1, 2021

另外在100公尺奈頓也曾創下9秒99的紀錄，代表他是真材實料，長跑短跑都非常快，而奈頓賽後說：「我打從心裡尊敬他們，他們都是世界頂尖的跑者，但我感覺我今天已使出看家本領了。」另外奈頓已達到東京奧運參賽標準，大家今年有機會在東京奧運田徑場看到他，見證新一代最速男的表演。

(中時新聞網)