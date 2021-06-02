桃園開出第一槍，強制停止美容等行業營業；新北市長侯友宜今受訪表示，新北市約有1萬家美容美髮業，他會要求區公所和工會一起現地視察，了解防疫落實的情形，「如果防疫沒有辦法做好，該停業就會下令停業」，一定採取更嚴格的方式，來落實美容美髮的防疫。

至於板橋民享街市場停業3天，未來還有沒有相關的計畫要關其他的市場？侯友宜說，新北市每日派出適當的警力、志工以及區公所、市場處同仁，前往嚴格落實防疫管理，嚴格執行各個自治會提出的管理辦法，如果做不到防疫的落實性就停業。

跟進停掉美容美髮？憂「束太緊」衝擊民生經濟 柯文哲坦言：很猶豫

(中時 )