中國國務委員兼外長王毅1日在貴陽出席金磚國家外長視訊會晤。（中國外交部網站）

中國外交部網站2日消息，國務委員兼外長王毅1日在貴陽出席金磚國家外長視訊會晤時表示，加強團結抗疫是當務之急。但這些天一些西方勢力出於政治私利，試圖重新炒作疫情政治化、病毒標籤化和把特定國家汙名化。這種作法挑戰人性良知、無視科學家結論，勢必破壞得來不易的國際抗疫合作，金磚國家和各國都應共同抵制這股逆流。5國外長還發表了關於加強和改革多邊體系的聯合聲明。

王毅應印度外長蘇傑生邀請，1日視訊連線方式出席金磚國家外長會晤。《印度斯坦時報》稱，本次會議重點關注了新冠肺炎疫情大流行和疫苗獲取問題，中國和印度外長都沒有提及久拖未決的邊境爭議問題。5國外長還發表了關於加強和改革多邊體系的聯合聲明。

《印度時報》稱，印度是今年金磚國家主席國，1日的會議將為今年9月舉辦金磚國家領導人第十三次會晤做準備。印度外長蘇傑生在會上致辭說，金磚國家已經形成了一種基於共識的獨特參與模式，其共同努力是確保全球決策反映當代現實。

南非外交部長潘多爾在會上提到，南非和印度在世界貿易組織提出新冠疫苗專利豁免提案，並說「我們面臨著全球難題，許多富裕國家的人已經接種了疫苗，而較貧窮國家的數十億人仍在等待，仍然容易受到感染、疾病和死亡的影響」。

王毅在會上表示，全球疫情「南升北降」，同少數發達國家囤積疫苗、管制出口不無關係。與此對照的是，金磚成員是在本國公民接種疫苗的同時，盡力向其他國家提供疫苗，中國已經向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗。這同鼓吹「本國優先」的作法形成鮮明對照。

他還表示，多邊主義構成現行國際體系的重要基石。當前，這個基石正遭受侵蝕，諸如「本國優先的多邊主義」「俱樂部式的多邊主義」「有選擇的多邊主義」等假借多邊旗幟搞單邊行徑，甚至以多邊為名行霸權之實。

俄羅斯塔斯社報導，俄外長拉夫羅夫1日在金磚國家外長會上表示，新冠疫情期間國際關係出現消極傾向，衝突可能性加大，戰略穩定體系崩潰的風險加大。他呼籲金磚國家外長向世界發出共同信號，支持加強和改革多邊體系。

(中時 )