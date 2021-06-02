國內疫情嚴峻，台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕等紛紛表示，「疫苗是唯一解方」；衛福部臺中醫院小兒感染科主任陳敏恭表示，打疫苗不代表不會被傳染，但「打疫苗代表傳染到我為止」，只是目前疫苗數量有限，他建議大家除了戴口罩、勤洗手，顧好自己的免疫力，也能做到「傳染到我為止！」

國內疫情在防疫三級警戒下，民眾配合降低出外活動新增確診人數略微趨緩，各方都殷殷期待新冠病毒疫苗可以快點來，讓全民接種產生群體防護力，到底打了疫苗真的就不會被傳染嗎？陳敏恭強調，打疫苗的作用就是避免重癥，但不是不會被傳染，而是傳染到此為止，一般而言，打過疫苗的感染者，傳染給別人的機會相當少。

陳敏恭形容如果把新冠病毒當成是在街上亂跑的汽機車，打了疫苗就等於是遇到「紅燈」此路不通，而沒打疫苗者可以比喻為「綠燈」

，讓病毒可以一路通行。

他也強調，新冠病毒的特性就是傳染力相當強，其中超過70％是家庭群聚感染，但要求民眾在家戴口罩其實很難執行，在疫苗還未普及前，他認為，避免共食就可以減少很多的家庭群聚感染，而除了戴口罩、勤洗手，目前提升免疫力，也可以做到「傳染到我為止。」

(中時 )