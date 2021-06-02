據新華社報導，今天（2日）上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長葉倫（Janet Yellen）舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。這是繼5月27日劉鶴與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通電話之後，雙方高層再就經貿問題對話。
報導稱，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。
葉倫與劉鶴通話時，討論拜登-賀錦麗政府支持進行有力的經濟復甦，以及在符合美國利益方面議題上、進行合作的重要性，同時坦率處理關切的議題。葉倫也在對話中提及，她期待未來與劉鶴進行討論。
劉鶴不久之前與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在5月27日通話。雙方發布的通稿同樣形容對話坦誠，認為兩國貿易關係重要。
中國商務部當時表示，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。
(中時 )
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