大陸國務委員兼外長王毅1日在貴陽金磚國家外長視訊會晤上表示，各方應就伊核全面協議恢復履約談判做出政治決斷，建議搭建海灣地區多邊對話新平台。在以色列與巴勒斯坦衝突問題，王毅呼籲，要為以巴重啟和談積累條件，推動在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。

王毅指出，伊核全面協議恢復履約談判取得重要進展，但距離達成協議還有變數。美國單方面退出伊核問題全面協議，對伊「極限施壓」，是伊核危機的根源。美方理應首先取消所有對伊非法制裁，包括對協力廠商長臂管轄，伊方則應在此基礎上儘快恢復履約。

王毅強調，各方應就此做出政治決斷，推動談判實現突破。要重視海灣國家的合理安全關切，建議搭建海灣地區多邊對話新平臺，推動形成維護地區和平穩定新共識。

此外，王毅認為，巴以衝突雙方實現停火，朝著正確方向邁出了艱難一步。要推動雙方鞏固既有成果，探索建立信任措施，為重啟和談積累條件。以色列尤其要採取更多可視行動，包括停止拆除巴民眾房屋、停止驅逐巴民眾、停止擴建定居點等，以取信於巴勒斯坦人民。

王毅稱，國際社會尤其是有影響力的國家應當在勸和促談、人道援助等方面發揮更大作用、採取更實措施。最重要的是，推動在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。

王毅也提醒，阿富汗和平和解進程必須堅持「阿人主導、阿人所有」原則，致力於搭建符合阿國情、廣泛包容的政治安排。美國等國家應以負責任、有序方式撤離在阿駐軍，不能因撤生亂、因撤生戰，要避免恐怖勢力趁亂坐大，防止地區穩定遭受破壞。金磚國家應秉持公道正義，以各自方式為阿富汗和平與重建做出積極努力。

(中時 )