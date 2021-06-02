本土疫情嚴峻，放寬機師檢疫從「5＋9」調整為「3＋11」被視為防疫破口來源，監委浦忠成、蘇麗瓊認為，相關決策過程似未見完備，為釐清放寬檢疫是否與疫情爆發有關連，相關措施有無作成會議紀錄等，確有深入調查必要，已申請自動調查。

本土疫情爆發，藍營質疑放寬機師檢疫措施為防疫破口來源，從桃園市長鄭文燦接受桃園機師職業工會陳情，到民進黨立委范雲召開協調會，盼調整機師檢疫措施，從「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。

之後，再到誰拍板定案，因指揮官陳時中先是脫口指副指揮官陳宗彥參加決策會議，後又改口說陳宗彥未參加，引起軒然大波；後續有藍營要求衛福部提供會議紀錄，陳時中卻坦承討論過程「未作成會議紀錄」。

為釐清實情，監委已立案調查。監委指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然而國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究竟放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？

監委表示，放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查的必要。

(中時 )