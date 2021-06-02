知名電視劇《火神的眼淚》呈現消防人員的職業日常與工作辛酸，日前播出大結局深獲好評；網路名人殯儀館接體員「大師兄」說，他曾看見一具具消防員遺體被送至解剖室，打開屍袋即聞到撲鼻的燒焦味，眾多家屬在現場哭斷腸令他震撼且不捨，而再看到劇中消防員的辛酸使他不忍繼續追劇，直說「再隆重的喪禮，也比不上生前多點裝備」。

網路名人殯儀館接體員「大師兄」在臉書表示，他只看了《火神的眼淚》前面幾集就不再看下去，因為他曾親眼看過好幾組消防員遺體被送至殯儀館，不忍再透過影集看到消防弟兄的辛酸；他回憶起幾年前還在冰庫工作時，突然接獲指令等等有「大場面」，他隨即圍起封鎖線，並保留通道給檢察官、法醫和往生者家屬進出。

網路名人殯儀館接體員「大師兄」曾看過一具具消防員遺體送入殯儀館，殘酷畫面讓他不忍再看電視劇《火神的眼淚》。（翻攝自臉書）

大師兄說，接著黑頭車抵達殯儀館，他打開屍袋後即聞到一陣濃濃燒焦味，接著看到遺體，「那是多麼年輕健壯的少年仔呀！但就是為了出任務，現在躺在這解剖檯上」，後來又是1組接著1組遺體送至殯儀館，而家屬早到現場哭斷腸；有家屬大哭大鬧說「早就跟你說那麼危險的工作不要去做了！」「你快起來！你不起來小孩子怎麼辦！」

大師兄說，很開心電視劇將消防人員的生活與辛苦呈現出來，希望後續不只是一時的熱度，而是真正的改革，他感慨道「我想再隆重的喪禮，也比不上身前多照護他們的裝備一點吧！」許多網友也留言說，「說得超中肯」、「消防員真的很勇敢」、「不要今天公祭、明天忘記，希望能重視軍警消、醫療人員的制度」。

(中時新聞網)