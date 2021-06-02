前景樂觀，周二美國原油期貨漲逾2%；數據顯示，隨著夏季高峰駕駛潮，上周日美國汽油需求，較前四周增加了9.6%，是自2019年夏季以來最高的周日需求；此外，5月中國製造業PMI走勢微升至52，顯示製造業活動快速增長，這也提振了油價。
而石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，於會議中指出，石油庫存於新冠疫情期間有所削減，若不做進一步增產，市場將出現嚴重吃緊，故決議放寬減產限制，並同步看好全球石油需求樂觀，預計5-7月增加供應210萬桶/日，促使終場油價上漲，其中美國原油漲幅2.1%，倫敦原油漲幅1.3%。
美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲1.40美元，報每桶67.72美元；7月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.07美元；7月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.17美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.93美元，報每桶70.25美元。(商品行情網)
(時報資訊)
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