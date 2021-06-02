宏碁(2353)1日舉行閉門法說會，管理階層表示，目前筆電市況仍處於供不應求，需求維持高檔狀況將持續至下半年。法人估，第三季為宏碁今年筆電出貨高峰，Chomebook全年年出貨量占比約35%，需求主要來自於歐美及日本市場。宏碁今年全年營收約3035億元，年增1成，毛利率11.6%，稅後淨利93億元，年增約5成，EPS初估3元。

宏碁早盤股價在平盤附近整理。宏碁於5月27日舉辦全球線上新品發表會，法人認為有幾大亮點：一、全球首款17.3吋大螢幕的Chromebook。二、混合工作模式的筆電TravelMate P6。三、Predator Triton、Helios系列電競筆電。四、永續導向產品：Aspire Vero筆電。

宏碁於今年發表會中宣布加入RE100倡議，並承諾於2035年實現使用100%再生能源。而宏碁也同時推出Earthion永續平台，並發表在Earthion平台下，第一款環保永續為導向的產品「Aspire Vero筆電」。Aspire Vero的機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料、外盒以80%-85%的再生紙漿製成、包裝外盒上的所有圖樣均使用環境友善的大豆墨水印製、筆電外殼不含任何化學噴塗顏料、電源轉換器上的塑膠保護套以紙製品代替。保護袋及鍵盤與螢幕間的隔離膜，也都是由100%工業再生塑料製成。

(時報資訊)