台積電(2330)總裁魏哲家表示，投資120億美元在美國亞利桑那州興建的晶圓代工廠已經動工。亞利桑那州的廠房將照原定計畫，於2024年開始量產採用5奈米製程技術的晶片。

外電報導，台積公司總裁魏哲家魏哲家於週二(6月1日)台積公司舉辦2021年技術論壇時指出，台積電斥資120億美元在亞利桑那州建造12吋晶圓廠，現階段已經開工，工程正順利進行。魏哲家表示，規劃中的工廠有望自2024年開始量產5奈米製程晶片，月產能約2萬片。

此外，魏哲家指出，台積電3奈米製程有望在明年下半年開始量產，將於南科的Fab 18廠生產。台積電今年資本支出預估為300億美元，未來三年投資達1000億美元。

台積電於去年五月中即宣布，將到美國設廠，並落腳美國亞利桑那州；新建於美國亞利桑那州的新晶圓廠將以5奈米製程為主，月產能達20,000片，預計將直接提供1,600個工作機會，2021年動工，2024年正式量產。

台積公司目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心。此座位於亞利桑那州的廠房將成為台積公司在美國的第二個生產基地。

(時報資訊)