台積電ADR漲0.98%，台積電(2330)開高2元達600元，為5月10日以來首度再見到600元價位。台積電本周以來股價持續推升，外資連續三天共買超台積電股票24597張。

台積電(2330)公布先進技術進展，台積電4奈米製程技術開發進度順利，預計2021年第3季開始試產，較先前規劃提早一季時間，至於3奈米製程則將依計畫於2022年下半年量產，將成為全球最先進的邏輯技術。

台積公司舉辦2021年技術論壇，會中揭示先進邏輯技術、特殊技術、以及3DFabric先進封裝與晶片堆疊技術之最新創新成果。台積公司總裁魏哲家博士表示：「數位化以前所未有的速度改變社會，人們利用科技克服全球疫情帶來的隔閡，彼此進行連繫與合作，並且解決問題。數位轉型為半導體產業開啟了充滿機會的嶄新格局，而台積公司全球技術論壇彰顯了許多我們加強與擴充技術組合的方法，協助客戶釋放創新。」

台積電3奈米技術於2022年下半年開始量產時將成為全球最先進的邏輯技術，持續站穩先進技術的領導地位。

台積電先前表示，5奈米製程今年將貢獻20%營收，4奈米製程預計2021年下半年試產，3奈米製程將於2021年試產，預計在2022年下半年量產。

台積電股價於5月12日見到本波低點518元，隨後股價震盪走升；隨著外資轉為買超，上周五股價領先台股回補5月11日的大跳空缺口。今早雖開高後壓回，盤中股價轉跌3元至595元，仍站穩短期均線以及季線592.5元。

(時報資訊)