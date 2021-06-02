1.台積電(2330)：與超微合作開發三維小晶片技術，年底前可望量產，今早開盤重登600關，但仍站不穩。

2.威致(2028)：鋼價上漲助營運，昨外資大舉買超1055張，激勵今早股價觸及漲停，創波段新高。

3.海光(2038)：外資持續擴大買超，今早股價續漲近8%。

4.聯成(1313)：原物料題材有戲，外資中斷連6日賣超，早盤觸及29.05元漲停價。

5.亞聚(1308)：太陽能長線題材續威，營運穩健向上，股價續衝漲近5%。

6.虹揚-KY(6573)：訂單看至明年Q1，營運樂觀，晨盤強漲逾5%。

7.美食-KY(2723)：外資連5日買超，多措施進攻宅美食，下午受邀法說會，早盤續漲逾4.5%。

8.慧洋-KY(2637)：外資再度回頭買超，人氣爆棚，股價闖進77元漲停。

9.裕民(2606)：不懼BDI指數下滑，散裝航運前景仍亮，外資再轉買超，晨盤拉升漲逾6.5%。

10.欣興(3037)：疫情無礙信心，追加今年資本支出達344.71億元，本土法人昨日合計買超逾千張，今早攻高2%朝120元逼近。

11.康控-KY(4943)：蘋果供應鏈利多鈍化，早盤漲停打開，停留在78元。

12.台泥(1101)：科技廠辦工程趕工中，預拌混凝土出貨增加，疫情洗禮後股價止跌回穩，早盤走高1%。

13.泰山(1218)：進軍植物奶市場為業績添柴，加上夏季到，股價走高叩關30元。

14.台玻(1802)：平板玻璃景氣上揚，今年營運表現具成長空間，股價走過陰霾，攻高2%續拚回5月股災失土。

15.麗臺(2465)：前4月每股大賺2.25元，早盤觸及漲停。

16.力致(3483)：NB需求續旺，早盤彈漲逾3%。

17.裕國(8905)：受惠宅經濟，早盤拉出第3根漲停。

18.台新金(2887)：併購保德信過關，外資連3日買超，早盤放量漲逾2%，創波段新高。

19.先進光(3362)：昨獲外資翻多買超，早盤彈漲4%，重返百元關。

20.彩晶(6116)：上半年IT面板出貨比重已逾五成，可望帶動獲利持續攀高，晨盤走揚3%，再攻25元。

21.台康生技(6589)：傳言拿到BNT代工權，早盤多空陷入激戰，一度翻紅又下挫3%，暫失月線。

22.台揚(2314)：太空法案題材發酵，股價起飛，繼昨日亮燈攻頂後，早盤續飆高8%，攻克40元。

23.台塑化(6505)：國際油價喊漲，在外資連3買加持下，晨盤帶量衝高3%，呈現連4紅。

(時報資訊)