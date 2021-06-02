曜越(3540)宣布推出最新艾坦Divider機殼系列500/300/200三種尺寸與透氣Air版本，艾坦Divider 500 TG ARGB機殼也於TT Premium購物平台同步上市，其他機種也將陸續上市，儘管有顯卡供應問題，曜越將力拚第2季營收比去年同期好。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家。

曜越於年初首次發布全新艾坦Divider機殼系列，該系列的百變設計及側邊獨特的三角形狀玻璃深受使用者的喜愛，此次線上電腦展，曜越推出最新艾坦Divider機殼系列500/300/200三種尺寸與透氣Air版本。

曜越表示，艾坦Divider是曜越選擇最豐富的機殼系列之一，使用者可輕鬆挑選符合個人需求的時尚機殼，包括搭配強化玻璃的ARGB與非ARGB兩種款式，內建的5V ARGB主板連動風扇，支援華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體連動，且艾坦Divider透氣Air版本採用獨家金屬TT網孔設計的，艾坦Divider機殼系列共有黑色及雪白兩色。

艾坦Divider 500 TG ARGB機殼也於TT Premium購物平台同步上市，其他機種也將陸續上市。

曜越前4月合併營收為18.24億元，年成長43.25%；近期IC元件及顯卡缺料問題難解，曜越出貨也受到干擾，曜越初估，5月合併營收可望與4月相近，如果顯卡供應順暢，第2季將力拚比去年同期好。

(時報資訊)