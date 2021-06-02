因為不滿政府抗疫作為，昨（1）日名嘴朱學恒特地送花籃到指揮中心，不過花籃賀卡上一句「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」引發爭議，行政院長蘇貞昌就在臉書指稱這是「詛咒台灣」，對此朱學恒不甘示弱，稍早在臉書貼出一篇舊新聞回擊，諷刺蘇貞昌也有講過爾俸爾祿，民膏民脂，怎麼如今他講就成詛咒了，雙方交鋒，引發關注。

朱學恒翻出舊新聞，嗆蘇貞昌也曾下過「詛咒」。（圖／臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所）

根據臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」該則貼文，朱學恒分享一篇2006年報導，內容提及時任行政院長蘇貞昌，在出席公務人員表揚大會上期許公務人員不可自私自利，要學習珍惜與感恩，因為「爾俸爾祿，民膏民脂」要好好做事而不是應付了事。

朱學恒翻出舊新聞，嗆蘇貞昌也曾下過「詛咒」。（圖／臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所）

但由於昨日朱學恒在嘲諷政府抗疫不力的花籃上，同樣寫到「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭蘇貞昌公開批評，直指其行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，不符合多數台灣人的善良與厚道，並強調台灣應團結一致對抗病毒，而不是爭功諉過，才能度過難關，朱學恒得知後，於是今日貼文反嗆「郭正亮一直笑我抄襲蘇貞昌的詛咒文，逼我一定要貼來打蘇貞昌的臉，ㄟ不是，如果躲了那麼多天忽然醒來的蘇貞昌講可以，我講不行，他媽這些側翼跟丁怡銘要早講啊，再不然就是自己講過的稿子也記不得，那就要怪幕僚啦～～～以下開放不讀書的覺青崩潰」。

(中時新聞網)