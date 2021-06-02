台灣房市成屋交易量5月大增，引發市場各界人士關注，大部分專家學者都認為是房地合一稅即將上路所引發的「房市逃命潮」。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮，認為「不必驚慌」，剛性需求強勁的成屋市場，沒有房地合一2.0的問題，也沒有所謂房市逃命潮問題

六都最新公佈5月份成屋交易量比較4月份增加9.92%，比較去年同期大增24.1%，引起市場揣測因房地合一2.0即將上路所掀起逃命潮，李同榮表示，因登錄時間差，五月份交易量其實是反映四月份交易活絡現象，因此不受此波5月中疫情擴散的影響，5月份比較去年同期增長24%，反映去年此時正值疫情肆虐的影響，去年當月基期較低。

李同榮表示，成屋市場活絡的四大因素：一、剛性需求強力支撐。二、基期低的蛋白區補漲。三、新興工業區轉強補漲。四、兩代不同堂需求強勁。成屋市場在上述基本面強勁帶動下，只要疫情不持績惡化，影響的是一季的交易量，不會受房地合一稅2.0影響，反而在剛性需求上升趨勢線上稅上加稅，可能產生適得其反的助漲現象。

李同榮指出，今年若不是疫情蔓延的影響，成交量有機會上看35萬戶以上，下半年房市觀察重點不在房地合一稅2.0的實施，而是此波疫情是否能夠受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵因素。他再次強調，剛性需求強勁的成屋市場，沒有房地合一2.0的問題，也沒有所謂房市逃命潮問題。

(工商 )