台灣爆發本土新冠肺炎疫情，香港大學公衛教授高林（Benjamin Cowling）昨（1）日指出，從台灣學到的一課是，採取新冠「零容忍」政策並非長久之計，讓台灣對變種新冠病毒毫無招架之力，這對其他採取同樣抗疫戰略的亞洲經濟體來說是個警訊，台灣將會發現很難控制這波疫情。
香港大學公共衛生學院教授高林1日接受美媒CNBC專訪時表示，台灣這波本土疫情的教訓是，「從長遠來看，採取零本土傳播的抑制策略可能無法長期持續下去。」
他說在這波疫情之前，超過一年時間，台灣的確診案例都很少，多數為境外移入，抑制策略讓台灣贏得抗疫模範生美譽，台灣百姓也能維持正常生活，但這也讓台灣對傳染力更強、可能加重患者病情的變種新冠病毒毫無招架之力。
他指出，目前不到1%的台灣人感染過新冠病毒及自然免疫，接種新冠疫苗的人也不到1%，因此多數人幾乎對病毒完全沒有抵抗力。
他說台灣將會發現很難控制住這波疫情，由於檢測量能不足，加上疫苗接種速度太慢，政府可能必須祭出更嚴格的社交距離措施。
他特別提到，台灣的經驗對亞洲其他同樣採取這類抑制戰略的地區來說是個警告，「從長遠來看不一定能夠持續下去。」
CNBC指出，和全球其他地區相比，亞洲經濟體對新冠感染的容忍度普遍較低，香港、新加坡在出現小規模病例爆發時，就迅速收緊措施、壓制疫情，同一時間，美國、英國每日新增數千人確診，但他們迅速推動疫苗接種計畫，因此現在也漸漸放寬防疫措施。
高林提到，就像許多亞洲夥伴，台灣在取得疫苗方面面臨挑戰，部份阻礙和政治有關，供應台灣疫苗牽涉到許多政治因素，但他相信台灣最終能夠獲得疫苗，不過他同時也警告，「台灣無法現在就讓足夠多的民眾接種疫苗，以阻止這波疫情」，台灣必須同時祭出社交距離及封鎖措施來解決問題。
(中時新聞網)
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