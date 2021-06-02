台灣爆發本土新冠肺炎疫情，香港大學公衛教授高林（Benjamin Cowling）昨（1）日指出，從台灣學到的一課是，採取新冠「零容忍」政策並非長久之計，讓台灣對變種新冠病毒毫無招架之力，這對其他採取同樣抗疫戰略的亞洲經濟體來說是個警訊，台灣將會發現很難控制這波疫情。

Taiwan is 'completely susceptible' to the new Covid variants, said Benjamin Cowling of The University of Hong Kong, as he explained that Taiwan has to improve its lockdown measures in order to contain the pandemic, and look to increase their vaccination rates. pic.twitter.com/br57TqRB9m — CNBC International (@CNBCi) June 1, 2021

香港大學公共衛生學院教授高林1日接受美媒CNBC專訪時表示，台灣這波本土疫情的教訓是，「從長遠來看，採取零本土傳播的抑制策略可能無法長期持續下去。」

他說在這波疫情之前，超過一年時間，台灣的確診案例都很少，多數為境外移入，抑制策略讓台灣贏得抗疫模範生美譽，台灣百姓也能維持正常生活，但這也讓台灣對傳染力更強、可能加重患者病情的變種新冠病毒毫無招架之力。

他指出，目前不到1%的台灣人感染過新冠病毒及自然免疫，接種新冠疫苗的人也不到1%，因此多數人幾乎對病毒完全沒有抵抗力。

他說台灣將會發現很難控制住這波疫情，由於檢測量能不足，加上疫苗接種速度太慢，政府可能必須祭出更嚴格的社交距離措施。

他特別提到，台灣的經驗對亞洲其他同樣採取這類抑制戰略的地區來說是個警告，「從長遠來看不一定能夠持續下去。」

CNBC指出，和全球其他地區相比，亞洲經濟體對新冠感染的容忍度普遍較低，香港、新加坡在出現小規模病例爆發時，就迅速收緊措施、壓制疫情，同一時間，美國、英國每日新增數千人確診，但他們迅速推動疫苗接種計畫，因此現在也漸漸放寬防疫措施。

高林提到，就像許多亞洲夥伴，台灣在取得疫苗方面面臨挑戰，部份阻礙和政治有關，供應台灣疫苗牽涉到許多政治因素，但他相信台灣最終能夠獲得疫苗，不過他同時也警告，「台灣無法現在就讓足夠多的民眾接種疫苗，以阻止這波疫情」，台灣必須同時祭出社交距離及封鎖措施來解決問題。

(中時新聞網)